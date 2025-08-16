تقرير مصور/ هدمها صدام في التسعينيات... حسينية اهالي الجعيفر تخدم زوار الأربعين منذ العام (1937) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعتبر منطقة "الجعيفر" من اقدم مناطق بغداد وتقع في مركزها حيث تجاور مناطق الرحمانية وعلاوي الحلة وشارع حيفا، ويتميز اهلها باخلاصهم للنبي محمـد وأله الاطهار، واحيائهم لشعائرهم في الاحزان والافراح، وقد بنى اجدادهم حسينية في مدينة كربلاء المقدسة منذ (88) عاما لتكون مقرا لهم لتقديم الخدمة لزائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) على مر العقود من الزمن، ورغم تعرضها الى الهدم من قبل الملعون المقبور "حسين كامل" بأمر من الطاغية المقبور في العام (1991) الا ان اهالي الجعيفر تمكنوا من استرداد حقهم بملكيتها بعد زوال النظام الدكتاتوري واعادة بنائها واستمروا على نهج اجدادهم وابائهم الى الآن يخدمون زوار الاربعينية.