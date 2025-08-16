تقرير مصور/ اجيال تخدم زائري الحسين منذ (59) عاما في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شربوا حب الحسين (ع) من نعومة اظفارهم وكانوا يسكنون الكاظمية المقدسة فمارسوا شعائر اللطم والزنجيل والخدمة الحسينية في احلك الظروف واصعبها، ثم انتقلوا الى مدينة الشعلة، واعدم منهم الكثير لتمسكهم بحب ابي عبد الله، ولم ينثنوا او يتخاذلوا، وما ان زال الطاغية المقبور وجلاوزته، حتى كانوا من اوائل المواكب التي تحيي الشعائر وتقدم الخدمة في الكاظمية وكربلاء المقدستين، واصبح موكبهم يشار لهم بالبنان لحجم الخدمات المقدمة فيه للزائرين العراقيين والعرب والاجانب.