تقرير مصور/ كربلاء.. الابواب العشرة لضريح الامام الحسين (عليه السلام) تستقبل الملايين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهدت العتبتين المقدستين زخما بشريا هائلا في وما بينهما في منطقة بين الحرمين والشوارع المؤدية اليهن، مثل السدرة، والشهداء، وقبلتي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام)، وكانت الساعات في الليل اول ايام الذروة بعد وصول اعداد غفيرة من زوار المحافظات الجنوبية والوسطى والعاصمة بغداد الذي كانوا يسيرون لايام عدة الى كربلاء المقدسة، وغصت كل الارض باجساد بشرية لم تبالي بعناء المسير وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت درجة الغليان