تقرير مصور/ أطباء اسنان ايرانيون بمعية طواقمهم واجهزتهم يعالجون زوار الأربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مجموعة من اطباء الاسنان الايرانيين حرصوا على المشاركة في تقديم الخدمات الطبية لزائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) في اربعينيته ولجميع الجنسيات، فقدموا منذ سنوات يعملون بحرص وتفاني ويستغلون ساعات الايام المحدودة للزيارة لعلاج اسنان الزائرين، حيث يؤكدون ان امراض الاسنان تشكل (50) بالمئة من الامراض التي يتعرض لها الانسان ولا يخلوا بيت من الحاجة لتلك الخدمة، هؤلاء الاطباء جاؤوا بمساعديهم وطواقهم واجهزتهم ومعداتهم وادويتهم ليعالجوا زائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) في اربعينيته.