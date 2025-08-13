تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تواصل بخدمة زوّار الأربعين وتستعدُّ للتفويج العكسي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ضمن الجهود التي تبذلها العتبة العلويّة المقدّسة في خدمة زوّار أمير المؤمنين (عليه السلام) الوافدين إلى النجف الأشرف قبل توجُّههم لإحياء زيارة الأربعين في كربلاء المقدّسة ، ومن خلال تنفيذ وإسناد ودعم تلك الجهود بتسخير نحو (200) آلية منوَّعة ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام في جميع مواقع الضيافة والاستراحة، ودعم الخدمات الطبية والعلاجية واللوجستية المنفّذة من مختلف الأقسام.