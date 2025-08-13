تقرير مصور/ محاضرات ومعارض للأطفال ضمن موكب العتبة العلويّة المقدّسة على طريق "يا حسين" خلال أيام زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقام مركز المحسن لثقافة الأطفال التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلويّة المقدّسة موكبًا خاصًا للأطفال الزائرين المتوجهين سيرًا على الأقدام لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك عند العمود (94) على طريق "يا حسين"، متضمّنًا مجموعة من الفعاليات الثقافية والتربوية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية وعي الطفل وتعزيز دوره في إحياء الشعائر الحسينية.