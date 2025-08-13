تقرير مصور/ خبز "السياح" وجبة صباحية رئيسة للزائرين في شوارع كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ خبز "السياح" أو خبز "طحين التمن" هو نوع من الخبز الرقيق المصنوع من دقيق الأرز، وتشتهر بصناعته المحافظات الجوبية في العراق، وتتميز بصناعته نساء البصرة وميسان والناصرية وفي بغداد ممن تنحدر اصولهن من تلك المحافظات، وعملية تحضيره سهلة حيث يخلط "طحين التمن" مع الماء والملح وعندما يصبح رائب "عجينة سائلة" يسكب على صفيحة تحتها موقد ساخن بالنار "الصاج"، ويتم نشره بطريقة السيح ويوضع فوقه غطاء معدني لدقائق معدودة فيصبح جاهزا ليتناوله الانسان، وكان تقديم هذا النوع من الخبز في اولى ايام نصب مواكب الخدمة بعد سقوط نظام الطاغية المقبور رواجه قليلا ويقتصر على اهالي الجنوب او من هم من اصولهم، واصبح الآن له جمهور كبير من الزائرين العراقيين والعرب والاجانب.