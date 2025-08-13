تقرير مصور/ منطقة البقاع اللبنانية تستعد لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باشر القسم الإعلامي في البقاع منذ أيام بتنفيذ تجهيزات شملت تركيب المنصة المركزية قرب مقام السيدة خولة (ع)، إعداد نظام صوتي متكامل بالتعاون مع فرق هندسية، نشر شاشات عملاقة على طول مكان التجمع وساحة المقام لبث كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، والمجالس العاشورائية والمقاطع التوعوية ورفع الرايات والشعارات الحسينية التي تزيّن شوارع بعلبك وتعكس معاني الفداء والولاء.