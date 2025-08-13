تقرير مصور/ لاريجاني يصل إلى بيروت ويلتقي شخصيات بارزة ومؤثرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مطار بيروت الدولي، حيث استقبله ممثل وزارة الخارجية رودريغ خوري، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، ووفد من حركة أمل ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، ووفد من كتلة الوفاء للمقاومة ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، وأحمد عبد الهادي ممثل حركة حماس في لبنان، ووفد من حركة الجهاد الاسلامي ضم احسان عطايا ومحفوظ منور.