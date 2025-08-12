تقرير مصور/ مواكب كربلاء تبذل الطعام والشراب لزوار الأربعين الحسيني على مدار الساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لا تنقطع اصوات المنادين على تناول الطعام والشراب فهذا يقدم المشويات وآخر يقدم العصائر وثالث يصيح على الماء وغيره يهتف على الاكلات الحديثة، شيبة من كبار السن وشباب واطفال ورجال، لا يهتموا بلهيب الاجواء وارتفاع الحرارة ينادون ليلا ونهارا على الزائرين ليسقوهم ويبردون اجسادهم ويطعمونهم من جوع السفر والزيارة، عشرات الملايين من الوجبات تقدم يوميا وبذل وعطاء لا حدود له، مضيفي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) الخارجية وفروعهما ومواكب من مختلف المحافظات العراقية، واخرى من دول شتى تطعم وتسقى على مدار الساعة ملايين الزائرين المتواجدين في المدينة القديمة وعلى محاورها وفي طرق الزائرين القادمة من العاصمة بغداد والنجف الاشرف وبابل دون كلل ولا ملل، وبانفاق يفوق الخيال، لانها زيارة الاربعين التي يريد الجميع ان يسجل اسمه فيها بسجل زائري وخدام ابي عبد الله الحسين (عليه السلام)".