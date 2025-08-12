تقرير مصور/ عبير القارة السمراء في درب العشق؛ موكب عشّاق الحسين (ع) يستقبل زوّار الأربعين عند العمود ٣٧٩

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ موكب "عشّاق الحسين (ع) – أفريقيا" الثقافي، الواقع في منتصف طريق النجف إلى كربلاء عند العمود ٣٧٩، فتح نافذة على تاريخ وثقافة ومقاومة شعوب القارة الأفريقية من خلال أجنحة متنوعة ثقافية وإعلامية وطفولية. وقد أُقيم هذا الموكب بجهود الشيخ إسماعيل بوكاسا ومجموعة من النشطاء الثقافيين، حيث لاقى ترحيباً واسعاً من الزوّار وحضوراً لافتاً للعائلات، ويُسلّط الضوء على العلاقة العميقة بين أفريقيا ونهضة عاشوراء.