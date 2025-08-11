تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تطلق خدمات رقمية وإرشادية متكاملة لزائري الأربعين عبر تطبيق "وافد"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أطلق مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للعتبة العلوية المقدسة خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق "وافد" مخصّصة لخدمة زائري المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) والمتوجهين إلى الإمام الحسين (عليه السلام) لإحياء زيارة الأربعين، والذي يتضمن خدمات تقنية متنوعة تهدف إلى تعزيز راحة الزائرين وضمان انسيابية أداء شعائرهم.