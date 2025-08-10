تقرير مصور/ موقع ضيافة مالك الأشتر (رض) يقدم الخدمات لزائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تستمر العتبة العلويّة المقدّسة ، متمثلةً بجميع خدمها، في بذل الجهود اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين للتشرف بزيارة مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل توجههم إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة الأربعين، وذلك من خلال أكثر من 17 موقعاً للضيافة وعشرات مواقع الاستراحة والرعاية الطبية والعلاجية وغيرها من الخدمات في رحاب وجوار وبركات سيد الأوصياء (عليه السلام)، ومن تلك المواقع موقع ضيافة الصحابي الجليل مالك الأشتر – (4) (رضوان الله تعالى عليه).