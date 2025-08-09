تقرير مصور/ موقع "استراحة المرتضى" يقدم ثلاث وجبات طعام رئيسية يوميا بواقع 20 ألف وجبة لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يواصل موقع "استراحة المرتضى" عند عمود (96) على طريق (يا حسين) تقديم خدماته الميدانية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وبمشاركة واسعة من مختلف أقسام العتبة العلوية المقدسة، وبجهود خدمية مكثّفة تغطي جميع احتياجات الزائرين الكرام على مدار الساعة؛ إذ يتم تجهيز ثلاث وجبات طعام رئيسية ، بواقع 20 ألف وجبة يوميًّا، إلى جانب تقديم 10 آلاف وجبة ساندة تتضمّن العصائر والفواكه والكعك ومياه الشرب الباردة".