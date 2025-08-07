تقرير مصور/ الفرق البيئية تنشر الوعي الثقافي السليم بين الزوار المتجهين الى كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تستمر الفرق البيئية التوعوية التابعة الى مديرية بيئة النجف الاشرف، بنشر الوعي والثقافة البيئية السليمة بين صفوف الزائرين المتوجهين الى المراقد المقدسة في النجف وكربلاء خلال مراسيم زيارة الأربعين وشعيرة السير على الاقدام (المشاية). ووزعت الفرق المطبوعات التوعوية ذات المضامين البيئية والصحية والخدمية التي تهدف الى التعريف بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها لاسيما الغطاء النباتي والمياه وحفظها من التبذير والتلوث والنظافة العامة والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها .