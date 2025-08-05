تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تواصل تطوير قدرات المتشرفين للإخلاء الطارئ خدمةً لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصل الكوادر التخصّصية العاملة في مركز نَظْم للتخطيط والتطوير، بالتنسيق مع الأقسام المعنية، إقامة ورش العمل التطويرية للمجاميع التطوعية المتشرفة بإسناد خدمات العتبة العلويّة المقدّسة في مواقع الضيافة والاستراحة المُعَدَّة لجموع الزائرين المليونية الذين يتوافدون للتشرُّف بمرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل توجههم إلى كربلاء المقدّسة لإحياء مراسم زيارة الأربعين.