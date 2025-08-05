تقرير مصور/ وحدة إنتاج المياه في العتبة العلويّة المقدّسة تُنتج أكثر من 10 ملايين لتر يوميًا لخدمة زائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار الخدمات المتواصلة لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، كثّفت وحدة إنتاج المياه في قسم الشؤون الهندسية بالعتبة العلويّة المقدّسة جهودها لتأمين ملايين اللترات من المياه الصالحة للشرب والمبرّدة، وكذلك المياه الخاصّة بالاستخدامات الأخرى، عبر خطة تشغيلية متواصلة على مدار الساعة.