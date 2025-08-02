تقرير مصور/ جانب من الكرم العراقي في خدمة زوار الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جلس يحمل عصا كأنها صولجان يشرف على موقد طويل تشوى عليه مئات الاسماك بنكهة بصرية، يعطي الاوامر لينفذ كل خادم في الموكب مهمته استعدادا لتقديم وجبة الغداء للزائرين في منطقة البطحاء بمحافظة ذي قار بعد ان انتهى الموكب قبل ساعات من تقديم وجبات طعام لا تنقطع من العصر حتى ساعات الصباح الاولى، وقبلها استضاف المئات من النساء والاطفال والرجال قاعاته للمبيت، هذا الموكب يقدم وجباته الرئيسة من الاكلات الخليجية التي يتفنن بها اهالي الزبير، يقدم خدماته في شهر محرم الحرام بقضاء الزبير ثم ينتقل الى البطحاء ليشد عضده بسواعد عشيرتين من ذي قار ويقدموا خدماتهم لعشرات الالاف من الزائرين، ثم يلتحقوا بالسائرين مشيا الى كربلاء المقدسة.