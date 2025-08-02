تقرير مصور/ برعاية مركز التبليغ القرآني الدولي.. حفل ختام البرنامج الصيفي العاشر للدورات القرآنية في قم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اختتم مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة فرع مدينة قم المقدسة فعاليات برنامج دوراته الصيفية السنوية بنسخته العاشرة وذلك بحفل ختامي حضره جمع من الطلبة وأولياء الأمور والأساتذة. وقال المشرف على التعليم في المركز الأستاذ محمد باقر المنصوري: "نحتفي اليوم في ختام الدورة العاشرة من البرنامج الصيفي الذي شهد هذا العام تسجيل أكثر من (100) طالب من أبناء الجالية العربية، مشيراً إلى أن: "البرنامج شمل دروساً متكاملة في التلاوة الصحيحة، وحفظ القرآن الكريم، والتفسير المبسّط، إلى جانب الفقه، والعقائد، والسيرة النبوية، فضلاً عن محاضرات تربوية وأخلاقية تهدف إلى بناء الشخصية القرآنية".