تقرير مصور/ حسينية كبيرة بين كربلاء والنجف بجهود تبرعات من محبي أهل البيت(ع) لخدمة زوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شهد الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف، تشييد واحدة من أكبر الحسينيات في العراق، بجهود وتبرعات من "محبي أهل البيت" (عليهم السلام)، على مساحة تتجاوز الثمانية دوانم، لتكون صرحاً دينياً وخدمياً متكاملاً لخدمة الزائرين في المناسبات الدينية الكبرى. وقال عامر الجبوري، المشرف على المشروع، إن "الحسينية شُيّدت على طراز مدينة متكاملة للزائرين، وتضم العديد من المعالم المعمارية والخدمية، من أبرزها مجسم ضخم لسيفي الإمام علي (عليه السلام)، بارتفاع يصل إلى 25 متراً عن سطح الأرض، ليكون رمزاً شامخاً لتاريخ الإمام وشجاعته".