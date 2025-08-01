تقرير مصور/ أولى مواقع الضيافة للعتبة العلويّة المقدّسة.. توزيع آلاف الوجبات لزوّار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن مضيف الزائرين في العتبة العلويّة المقدّسة مباشرته بافتتاح أولى مواقع الضيافة الخاصّة لخدمة زوّار الأربعين من خلال توزيع آلاف الوجبات يوميًا وذلك ضمن خطة خدمية متكاملة تهدف إلى توفير الخدمة والضيافة للزائرين الكرام الذين بدأ توافدهم المليوني المبكر إلى مدينة النجف الأشرف حيث مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهي محطتهم الرئيسة قبل الانطلاق إلى كربلاء المقدّسة لإحياء مسيرة الأربعين.