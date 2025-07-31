تقرير مصور/ العتبة العلويّة تباشر بتوزيع مياه لزائري الأربعين بطاقة تتجاوز المليون قدح يوميًا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ باشرت إدارة معمل نبع العتبة التابع لشركة فيض القسيم في العتبة العلويّة المقدّسة بتنفيذ برنامجها الخاصّ بتوزيع المياه النقية المعبّأة لزوّار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بطاقة إنتاجية تجاوزت المليون و200 ألف قدح يوميًا ، وذلك ضمن الخطّة المعدَّة من قبل غرفة عمليات الزيارات المليونية لخدمة جموع الزائرين الوافدين إلى مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل التوجّه إلى كربلاء المقدّسة .