تقرير مصور/ عروض مسرحية وموائد طعام ورايات خفاقة تودع البصرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ دخلت حشود الزائرين السائرين من البصرة نحو مدينة الشهادة والفداء كربلاء المقدسة الى قضاء الجبايش في محافظة ذي قار. واستمرت الفعاليات المتميزة التي تؤديها مواكب الزائرين ومواكب الخدمة على طول الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار، ومنها تقديم عروض مسرحية ومواكب رايات حسينية وموائد طعام وشراب وفواكه، حتى غادرت قضاء المدينة آخر اقضية البصرة ودخلت لقضاء الجبايش المحاذي له في محافظة ذي قار.