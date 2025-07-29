تقرير مصور/ من البصرة.. موكب "فاجعة سامراء" يطعم زوار مشاية الأربعين الحسيني يوميا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يلفت الديكور الذي امتاز به موكب "فاجعة سامراء" الانظار حيث يخيل الى الناظر انه امام مطعم حديث للوجبات السريعة، حيث الطاولات والانارة والمكائن والزي الموحد للخدام وتوزيع المهام المنسق بدقة ونوعية الطعام اللذيذة، هذا الموكب وبسبب ساعات سير "المشاية" من النهار الى الليل وسط الاجواء شديدة الحرارة التي يشهدا العراق عموما والبصرة خصوصا، يبدأ عمله من الليل الى ساعات الفجر الاولى ويقدم الاف الوجبات السريعة للزائرين واكلات مشهورة وعصائر ومياه.