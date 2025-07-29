تقرير مصور/ العتبة العباسية المقدسة تواصل أعمال تهيئة مجموعة مواكب أم البنين (عليها السلام) لخدمة زائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تواصل ملاكات العتبة العباسية المقدسة، أعمال تهيئة مجموعة مواكب أم البنين (عليها السلام)، بهدف توفير أفضل الخدمات لزائري الأربعين. وتعمل مجموعة مواكب أمِّ البنين(عليها السلام) في جامعة العميد على طريق كربلاء المقدسة – النجف الأشرف، على تقديم خدماتها المختلفة لزائري أربعين الإمام الحسين(عليه السلام)، وتشمل الطعام والشراب وأماكن الإيواء والدعم اللوجستي.