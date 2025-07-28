تقرير مصور/ العتبة العباسية تستنفر جهودها لتوفير الإمدادات المائية خلال زيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ استنفر قسمُ المشاريع الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة جهوده، لتأمين الخدمات المائية خلال زيارة أربعين الإمام الحسين وأهل بيته(ع). وباشرت ملاكات الشعبة استعداداتها المكثّفة لتلبية احتياجات الزائرين القاصدين كربلاء المقدّسة، من المياه الصالحة للشرب والاستخدامات الأُخَر"، لافتاً إلى أن "الاستعدادات شملت رفع كفاءة إنتاج المياه وضخّها عبر الشبكة إلى المواقع المخصّصة".