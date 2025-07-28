تقرير مصور/ العتبة العباسية المقدسة تباشر بخزن صناديق مياه الشرب لتوزيعها على المواكب وزائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ باشرت العتبة العبّاسية المقدّسة بخزن صناديق مياه الشرب، في عددٍ من المواقع، لتوزيعها على المواكب الخدمية، وزائري الأربعين. ويأتي تخزين مياه الشرب بهدف توفيرها للزائرين، وتسهيل عملية حصول المواكب عليها، خصوصاً مع الزخم الشديد الذي تشهده مدينة كربلاء المقدّسة، خلال الزيارة الأربعينية.