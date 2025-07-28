تقرير مصور/ من السر الى العلن.. مواكب حسينية لم تترك خدمة الاف زوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ سقط الطاغية الملعون في العام (2003) وزالت اساليبه الاجرامية القمعية وانفرجت الامور عن تلك الاجواء يقول "ابو حيدر" ان" الايام التي تلت سقوط النظام البعثي توافقت مع قرب حلول الزيارة الاربعينية وكانت الناس فيها ما زالت متخوفة من بطشه، ولكننا نصبنا موكب لخدمة "المشاية" التي انطلقت بالملايين من البصرة الفيحاء، ولم نكن مستعدين لهذا الامر فقامت نسائنا بطبخ كل المؤونة الموجودة في البيوت لاطعام الزائرين واشترينا بما في جيوبنا مواد غذائية لاطعامهم.