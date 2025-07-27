تقرير مصور/ العتبة العلوية تطلق مشروع مميّز يستهدف هذه الفئات العمرية في برامج ومخيمات تعليمية ومعرفية وترفيهية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية الخادم كرار الحلو : يُعدُّ مركز المحسن الذراع المجتمعية التي تستطيع العتبة العلويّة المقدّسة من خلالها مخاطبة العديد من الفئات العمرية من الطفولة والناشئة والشباب، وقد أضيف لها وحدة الفتى العلويّ وهو مشروع مميّز يستهدف هذه الفئات العمرية في برامج ومخيمات تعليمية ومعرفية وترفيهية لمسنا إيجابياتها مع انطلاق اللبِنة الأولى لهذا المشروع ومنذ اليوم الأول لتنفيذه وهي الانطلاقة الأولى نأمل تعزيزها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة ".