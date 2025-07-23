تقرير مصور/ مشروع مخيمات الإيواء في كربلاء استعدادا لزيارة الأربعين بطاقة استيعابية تبلغ اكثر من (17) الف زائر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تفقد ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، يرافقه الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي، ومعاون الأمين العام، وعدد من رؤساء الأقسام، مشروع مخيمات الإيواء والاستراحة في كربلاء، للاطلاع ميدانيا على الاستعدادات اللوجستية والخدمية لاستقبال الملايين من زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).