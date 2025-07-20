تقرير مصور/ عرض شعبي لخريجي الدورات العسكرية في حجة اليمنية للدفاع عن الوطن ومساندة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نظمت التعبئة العامة في مديرية بني العوام محافظة حجة اليوم عرضا شعبياً لـ 1800 من خريجي الدورات العسكرية المفتوحة "طوفان الأقصى". وجددت قوات التعبئة العهد لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والتفويض له باتخاذ الخيارات المناسبة لإسناد المقاومة الباسلة في غزة والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. وأكدت السير على نهج الإمام الحسين والإمام زيد عليهما السلام في مواجهة قوى الظلم والطغيان ونصرة المظلومين والمستضعفين.