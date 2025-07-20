تقرير مصور/ وفد العتبة الحسينية يزور مقر جامعة آل البيت(ع) في قم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في إطار جولاته الميدانية وضمن فعاليات البرنامج التطويري الثامن للمواهب القرآنية، زار وفد مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة مقر جامعة آل البيت (عليهم السلام) في مدينة قم المقدسة. وضم الوفد مدير المركز الأستاذ منتظر المنصوري برفقة نخبة من القرّاء والحفاظ والمنشدين من الطلبة المشاركين في البرنامج التطويري للمواهب القرآنية، حيث كان في استقبال الوفد رئيس الجامعة سماحة الشيخ ياسر الحجي.