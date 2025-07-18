تقرير مصور/ موكب بني عامر تحمل لوحة كبيرة لآية قرآنية تخص بني إسرائيل أثناء احياء العزاء الحسيني بسامراء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أحيا موكب بني عامر، اليوم الجمعة، مراسم العزاء الحسيني استذكاراً لفاجعة كربلاء في رحاب العتبة العسكرية المقدسة بمدينة سامراء.وكتب موكب بني عامر من مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء كالاتي بسم الله الرحمن الرحيم (سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (211) سورة البقرة