تقرير مصور/ مواصلة الأعمال في مشروع الفضاءات العبادية لصحن العقيلة زينب(ع) التابعة لحرم الإمام الحسين(ع)
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تواصل الكوادر الهندسية في قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، أعمالها بوتيرة متصاعدة ضمن مشروع الفضاءات العبادية لصحن العقيلة زينب (عليها السلام)، محققة نسب إنجاز عالية في سرداب الإمام الحسين (عليه السلام)، الذي يعد واحدا من أبرز المرافق الخدمية في المشروع.
18 يوليو 2025 - 10:36
رمز الخبر: 1709010
مصدر: العتبة الحسينية
