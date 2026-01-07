إعدام عميل الموساد في إيران بعد كشف خيانته الكبرى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نفّذ القضاء الإيراني فجر اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق "علي أردستاني" بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا للحكم واستكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأُدين أردستاني، نجل أحمد، بتهمة التعاون الاستخباري مع الموساد، من خلال تزويده بمعلومات وصور ومواد مصنّفة حساسة تتعلق بأهداف ومواقع داخل البلاد، مقابل مبالغ مالية ووعود بتسهيلات خارجية.

وبحسب ملف القضية، جرى استقطاب المتهم عبر الفضاء الإلكتروني من قبل جهاز الموساد، المصنف إرهابيا في إيران، حيث نفّذ مهاما محددة لصالحه وتلقى في المقابل مبالغ مالية، كان يتم تحويلها على شكل عملات رقمية بعد إنجاز كل مهمة.

وأظهرت الوثائق والأدلة، إلى جانب اعترافات المتهم الصريحة، أن أردستاني قام، بأوامر مباشرة من ضباط الموساد، بتصوير مواقع خاصة وتقديم معلومات عن أهداف محددة، كما أقام علاقات مع عناصر تابعة للكيان الصهيوني داخل البلاد.

وأشار ملف التحقيق إلى أن المتهم عقد، عبر ضباط الموساد، لقاءات مباشرة في أماكن مختلفة داخل إيران مع شخص ذي هوية معروفة، سلّمه خلالها المعلومات والصور ومقاطع الفيديو التي جمعها، قبل أن يتلقى تعليمات جديدة لتنفيذ مهام إضافية.

وأُلقي القبض على أردستاني بعد رصده أثناء تنفيذه إحدى المهام الموكلة إليه لصالح الكيان الصهيوني، حيث خضع لتحقيقات مكثفة اعترف خلالها بأن دافعه الأساسي كان الحصول على مكافآت مالية بملايين الدولارات، إضافة إلى وعد بمنحه تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة.

وخلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، أقرّ المتهم بعلمه الكامل بطبيعة الجهة التي كان يتعامل معها، وبأنه كان يزوّد العدو بمعلومات بالغة الأهمية تمس الأمن القومي الإيراني.

وبعد الانتهاء من التحقيقات وإصدار لائحة الاتهام، خضع أردستاني للمحاكمة وفق الأصول القانونية، حيث اعترف خلال جلسات المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، وشرح بالتفصيل أوجه تعاونه مع جهاز التجسس الإسرائيلي.

وبناء على نتائج التحقيق، ومستندات القضية، وتقارير الأجهزة المختصة، واعترافات المتهم، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام، معتبرة أن الأعمال الأمنية والتخريبية التي ارتكبها تشكّل تعاونًا مباشرًا مع العدو ولا تقبل التشكيك.

وعقب صدور الحكم، أُحيل الملف إلى المحكمة العليا، التي أيّدت بدورها الحكم بعد رفض الطعن، مؤكدة صدوره وفق الموازين القانونية ومراعاة أصول المحاكمة العادلة.

ونُفّذ حكم الإعدام بحق علي أردستاني فجر اليوم، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية.

