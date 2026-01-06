قوات اسرائيلية تتوغل وتفتش منازل في قرية جنوبي سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أورد مراسل الجزيرة في سوريا اليوم الثلاثاء أن 12 آلية تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي البلاد، وذلك في أحدث توغل إسرائيلي في المحافظات الجنوبية الغربية لسوريا.

وأضاف مراسل الجزيرة أن القوة الإسرائيلية انتشرت في محيط القرية، وأقامت حاجزا عند مدخل البلدة الغربي، وقامت بتفتيش أحد المنازل قبل أن تنسحب إلى داخل الأراضي المحتلة.

وكانت قوة تابعة لجيش الاحتلال قد توغلت مساء الجمعة الماضية باتجاه موقع عسكري مهجور بمنطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، لم تنفك إسرائيل عن التدخل في جنوب سوريا عسكريا، سواء عبر احتلال الأراضي أو التوغل فيها. إذ -فور سقوط نظام المخلوع بشار الأسد– احتلت المنطقة العازلة وجبل الشيخ.

