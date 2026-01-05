احتفالا بذكرى ولادة امير المؤمنين(ع)..افتتاح مشروع حديقة الغدير خدمةً للنجف الأشرف وزائريها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ افتتح الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة، الخادم السيد عيسى الخرسان، مشروع حديقة الغدير وسط مدينة النجف الأشرف، احتفالًا بذكرى ولادة سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، وفي إطار سلسلة من المشاريع الخدمية التي تعمل الأمانة العامّة على تنفيذها والإشراف عليها خدمةً للنجف الأشرف وزائريها في هذه المناسبة الميمونة.

وجرت مراسم افتتاح المشروع بحضور الخَدَم، نائب الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الأقسام في العتبة العلويّة المقدّسة .

وحول المشروع، أكّد عضو مجلس الإدارة الخادم حيدر العيساوي، في تصريح للمركز الخبري، أنَّ «افتتاح المشروع الخدمي يأتي ضمن رعاية العتبة العلويّة المقدّسة وخدماتها لأبناء مدينة النجف الأشرف والزائرين، من خلال توفير مساحات خضراء ومرافق خدمية وأماكن ترفيهية للصغار والكبار، تمَّ إنشاؤها وفق طراز حديث».

وحول تفاصيل المشروع، قال استشاري العتبة العلوية المقدسة الدكتور علاء عبد الحسين: تقع حديقة الغدير على مساحة 20 دونمًا، بحدود 50 ألف متر مربع، منها مساحات خضراء بحدود 23 ألف متر مربع، تضمّ مجموعة من النباتات المدعومة بشبكة ري منظمة، وتُعد مشروعًا خدميًا حديثًا متنوع الفعاليات والخدمات، وواجهةً تعكس الهوية البصرية لمدينة النجف الأشرف، وتضم العديد من المرافق الحيوية، منها نصب الغدير الأغر، ومناطق ترفيهية خاصة بالطفولة، وأماكن للصلاة، وأخرى ترفيهية للعوائل، ومجاميع صحية، ومواقع خدمية أخرى تتمثل بمحطة مجانية لشحن السيارات الكهربائية.

وأضاف: كما تمَّ تصميم الحديقة لتكون صديقةً وفي خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مسارات ومواقع ترفيهية واستراحات خاصة لهم، ومواقع لسياراتهم الخاصة، وخدمات أخرى ساندة ستكون، في مجملها، جاهزةً لخدمتهم وخدمة أهالي النجف الأشرف والزائرين الوافدين إليها.

ويأتي حفل افتتاح المشروع الخدمي ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة أمير المؤمنين (عليه السلام)، تأكيدًا لأبوية العتبة العلويّة المقدّسة ورعايتها لجميع شرائح المجتمع، من بركات المولى أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه).

