الخارجية الإيرانية تصدر بيانا حول تصريحات تدخلية لمسؤولين أمريكيين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا بشأن التصريحات التدخلية لمسؤولين أمريكيين بخصوص إيران.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية ما يلي:

تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة التصريحات التدخلية للرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين آخرين بشأن الشؤون الداخلية الإيرانية.

إن هذا الموقف غير المسؤول، الذي يُعد استمرارًا لنهج الولايات المتحدة الاستبدادي وغير القانوني تجاه الشعب الإيراني، لا يُمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب، بل يُعتبر أيضًا تحريضًا على العنف والإرهاب ضد المواطنين الإيرانيين.

وبالنظر إلى التاريخ الطويل للتدخلات الإجرامية من قِبل حكومات أمريكية مختلفة في الشؤون الإيرانية، تعتبر وزارة الخارجية ادعاء التعاطف مع الشعب الإيراني العظيم نفاقًا يهدف إلى تضليل الرأي العام والتغطية على الجرائم العديدة المرتكبة ضد الإيرانيين، بما في ذلك التواطؤ في التخطيط والتنفيذ للانقلاب المشين في 19 مرداد 1332، والتعاون مع نظام صدام حسين في الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد الإيرانيين، وإسقاط الطائرات. إن حادثة اصطدام طائرة ركاب إيرانية عام 1367، والتي أسفرت عن مقتل 300 شخص بريء فوق الخليج الفارسي، وتواطؤ الكيان الإسرائيلي وشراكته معه في مهاجمة البنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية التي كانت تحت الحماية الإيرانية في خرداد عام 1404، وترويع الإيرانيين وقتلهم، والعقوبات القاسية واللاإنسانية التي فُرضت على مدى العقود الماضية والتي استهدفت الحقوق الأساسية للإيرانيين وسبل عيشهم، كلها أمثلة واضحة على العداء الأمريكي للشعب الإيراني.

وتُشير وزارة الخارجية إلى واجبات ومسؤوليات مجلس الأمن الدولي والأمين العام، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، في حماية السلم والأمن الدوليين من الأحادية العدوانية للولايات المتحدة، وتؤكد أن الإيرانيين لن يسمحوا بأي تدخل خبيث في حوارهم وتفاعلهم فيما بينهم لحل المشاكل.

وتُقيّم وزارة الخارجية التصريحات التهديدية الصادرة عن مسؤولين أمريكيين ضد إيران، باعتبارها تتماشى مع سياسة الكيان الصهيوني في تصعيد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي عدوان سيكون سريعًا وحاسمًا وشاملًا. ومن البديهي أن الوضع، الذي قد يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، سيقع بالكامل على عاتق النظام الأمريكي.

