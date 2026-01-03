الحرس الثوري يعتقل ارهابيا قام بعميل قتل خلال اضطرابات في لرستان الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعتقلت قوات الحرس الثوري الإسلامي في محافظة لرستان الإيرانية أ؛د منفذي عميلة القتل يوم أمس .

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في لرستان أنه خلال اضطرابات الليلة الماضية في خرم آباد، تم التعرف على أحد منفذي العمليات الإرهابية الرئيسيين، الذي كُلِّف من قِبَل أجهزة استخبارات خارجية بالتحريض على الاحتجاجات وتنفيذ عملية القتل، وإلقاء القبض عليه من قِبَل القوات التابعة لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة لرستان، وذلك من خلال التحقيق والمراقبة عبر كاميرات المراقبة في المدينة والرصد الميداني من قِبَل قوات الأمن والاستخبارات.

وبعد إلقاء القبض عليه وتفتيش سيارته ومخبئه، عُثر على بندقية كلاشينكوف، وثلاثة مخازن ذخيرة، ومسدسين مثبتين على الخصر، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، وصواعق تفجير، وبارود.

