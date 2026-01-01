ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة..مبادرة انسانية للعتبة العلويّة المقدّسة لزيارة دور الأيتام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة بادر قسم العلاقات العامة في العتبة العلويّة المقدّسة وبحضور عضو مجلس الإدارة الخادم حيدر العيساوي إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الإنسانية والاجتماعية، شملت زيارة دور الأيتام ومدارس رعاية الطفل في محافظة النجف الأشرف، وتقديم الهدايا والدعم للأطفال تيمنًا بهذه المناسبة الميمونة.

وقال مسؤول شعبة العلاقات الداخلية الخادم كرار شاكر في تصريح للمركز الخبري:"إنّه جرى الحرص على أن يكون للأطفال الأيتام نصيب من بركات هذه المناسبة العطرة، من خلال توزيع الهدايا وتقديم الدعم المعنوي والذي يأتي تأكيدًا على نهج الأمانة العامّة للعتبة المقدسة في رعاية هذه الشريحة من المجتمع" .

وأضاف:" تضمّنت الفقرات مجموعة من النشاطات الهادفة و من أبرزها استقبال الأيتام وذوي الهمم وذوي الإعاقة الجسدية واستضافتهم في الصحن الحيدري الشريف، فضلًا عن تنظيم فقرات خاصة في مركز المحسن لثقافة الأطفال".

من جانبه، عبر مدير معهد الرجاء أحمد مهدي عن شكره وتقديره للعتبة العلويّة المقدّسة على ما قدّمته من مساعدات ودعم متواصل، مثمنًا هذه المبادرة التي تعكس روح التكافل الاجتماعي والاهتمام بالأيتام والأطفال المحتاجين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها العتبة العلويّة المقدّسة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، ورعايتها المستمرة للأيتام وذوي الهمم، بما يعكس الرسالة الإنسانية المستمدة من سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام)

