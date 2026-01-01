القيادة العسكرية العراقية تعلن عن انسحاب قوات التحالف من قاعدة عين الأسد بالانبار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن قوات التحالف الدولي ستنسحب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة على طريق إنهاء وجوده العسكري في العراق

وأوضح نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أن التحالف الدولي سيغادر القاعدة خلال الأيام المقبلة، في إطار مراحل متتابعة لإعادة تنظيم الوجود الأجنبي في العراق.​

المحمداوي أشار إلى أن نسبة التسلل عبر الحدود العراقية "وصلت إلى الصفر بالمئة"، في إشارة إلى تشديد الإجراءات الأمنية والتحصينات على الحدود، ولا سيما مع سوريا، بما يقلص من حركة عناصر تنظيم داعش الارهابي وعمليات التهريب.​

وأكد المحمداوي أن عام 2026 سيشهد استكمال نقل الملف الأمني في بقية المحافظات إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة لإنهاء "عسكرة المدن" وإسناد الدور الأساسي في حفظ الأمن إلى قوى الشرطة المحلية بدلاً من الجيش.​

هذه الخطوة تأتي بعد تقدم تدريجي خلال السنوات الماضية في تسليم عدد من المحافظات لسلطات وزارة الداخلية، مع الإبقاء على انتشار محدود للجيش والحشد في المناطق المفتوحة والحساسة أمنيا.

