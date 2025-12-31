السيد الحوثي يجدد التأكيد على إسناد المجاهدين بغزة تجاه أي جولة أخرى من التصعد والإبادة والتجويع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توجه السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بأحرّ التعازي وخالص المواساة إلى الاخوة المجاهدين كتائب القسام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة المجاهدين من كتائب القسام.

وقال السيد القائد في بيان له تلقى موقع أنصار الله نسخة منه، "نتوجّه بأحرّ التعازي وخالص المواساة إلى إخوتنا المجاهدين كتائب القسّام وحركة المقاومة الإسلامية حماس باستشهاد الشهداء القادة المجاهدين الذين فازوا بالشهادة خاتمة لجهادهم في سبيل الله تعالى في معركة طوفان الأقصى، وقبل ذلك في ميدان المواجهة مع العدوّ الإسرائيلي وأسهموا في بناء أمّة مجاهدة وقفت بصلابة وثبات في مواجهة أعتى عدوان إجرامي في تاريخ المواجهة مع العدوّ الإسرائيلي منذ احتلاله لفلسطين.

وأوضح السيد القائد أن حجم العطاء والتضحيات التي قدّمها الشعب الفلسطيني بمجاهديه وجماهيره وفي المقدّمة كتائب القسّام وحركة المقاومة الإسلامية حماس هو حجة على الأمّة الإسلامية بكلّها، وهو عطاء مقدّس في قضية تعني المسلمين جميعاً.

ولفت إلى أن ثمرة الجهاد والشهادة هي تَحقّق الوعد الإلهي الآتي حتماً بزوال الكيان المؤقّت الغاصب المجرم وانتصار الحق الفلسطيني والإسلامي في استعادة فلسطين والأقصى.

وجدد السيد القائد التأكيد على ثبات موقف شعبنا ومؤسساته الرسمية في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المجاهدين في غزة تجاه أيّ جولة جديدة من التصعيد والإبادة والتجويع.

وتوجه السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بالتذكير لكلّ الأمّة الإسلامية بواجبها الإسلامي في النصرة للشعب الفلسطيني والتحرّك ضد الخطر الإسرائيلي الذي يستهدفها جميعاً ويتفاقم ضرره بالتخاذل والتفريط وعواقبه في الدنيا والآخرة والله المستعان.

