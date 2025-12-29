العتبة العلوية عن الخطة المتكاملة لفعاليات أسبوع وليد الكعبة بمناسبة ولادة أمير المؤمنين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة إطلاق الخطة المتكاملة لفعاليات أسبوع وليد الكعبة، ابتهاجاً بالذكرى العطرة لولادة أمير المؤمنين (سلام الله عليه)، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وفي هذا السياق، صرح الخادم وسام إسكندر، رئيس مركز نظام للتخطيط والتطوير، للمركز الخبري، قائلاً:" تم خلال الاجتماع استعراض كامل الاستعدادات التنظيمية لبرنامج أسبوع وليد الكعبة، ومن ضمنها الخطط الخاصة بإقامة الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وكذلك مناقشة احتياجات الأقسام والشعب لتنفيذ المهام الموكلة بهم".

فعاليات محلية ودولية

وأوضح أن الخطة تضمنت تقسيم الفعاليات بحسب الفئات ألمستهدفة لتشمل شرائح مجتمعية مختلفة إلى جانب فئات دولية، بما يعكس البعد الإنساني والعالمي للمناسبة، ويعزز حضور العتبة العلوية كمركز إشعاع ديني وثقافي.

افتتاح مشاريع نوعية

وأشار إسكندر إلى أنه تمت خلال الاجتماع موافقة السيد الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة على إقرار إطلاق الخطة رسمياً للبدء بتنفيذها وفق الجدول المقرر، بالإضافة إلى استعراض جملة من المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال فعاليات الأسبوع، وكذلك مناقشة جميع التفاصيل الفنية والتنظيمية".

يشار إلى أن الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وجهت الأقسام والشعب بضرورة الاستعدادات المكثفة وتهيئة الأجواء والمستلزمات لإقامة الاحتفالات في ذكرى مولد سيد الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) خلال فعاليات أسبوع وليد الكعبة الذي سيضم برامج نوعية تجمع بين الاحتفاء الروحي والعمل الخدمي المنظم.

