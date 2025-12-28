إقامة مراسيم رفع راية (وليد الكعبة) ابتهاجًا بولادة الإمام علي (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تحت شعار (على حبِّ عليّ) .. أقامت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة صباح اليوم الأحد السابع من شهر رجب الأصبّ للعام الهجري 1447 الثامن والعشرون من شهر كانون الأول 2025 مراسم رفع راية ( راية وليد الكعبة) في رحاب الصحن الحيدري الشريف إيذانًا ببدء فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك ابتهاجًا بولادته الميمونة.

وشهدت مراسم رفع الراية المباركة حضور الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة الخادم السيد عيسى الخرسان ونائبه و الخدم ومن أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام والضيوف الكرام من رجال الدين والشخصيات والمجتمعية النخبوية .

كما تضمّنت مراسم رفع الراية العلويّة المباركة قراءة آيٍ من الذكر الحكيم وكلمة تجديد العهد والولاء لعضو مجلس الإدارة الخادم حيدر العيساوي وأناشيد ولائية لفرقة الإنشاد في العتبة المقدّسة .

يُذكَر أنَّ أسبوع وليد الكعبة المبارك يتضمن العديد من الفعاليات الدينية والثقافية والاحتفالية كما سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية في محافظة النجف الأشرف .

