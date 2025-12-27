باحث إندونيسي: تزايد تدنيس القرآن يهدد الانسجام الاجتماعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ لا تُعدّ هذه الحوادث (تدنيس المصحف) إهانةً للمسلمين فحسب، بل تُشكّل تحديًا لقيم التعايش السلمي وحرية الدين والوئام الاجتماعي. وقد أثار تكرار حوادث تدنيس المصحف مؤخرًا، بواقع حادثتين خلال أسبوع واحد، قلقًا بالغًا لدى المجتمعات الإسلامية والعلماء على حدّ سواء.

وكان آخر هذه الاعتداءات في العاصمة السويدية، حيث عُثر على نسخة من المصحف، تحمل ستة ثقوب رصاص، مُقيّدة بسلسلة إلى درابزين درج مسجد ستوكهولم.

وفي خطوة مماثلة في الولايات المتحدة، حاول مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي حرق نسخة من المصحف خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وهي مركزٌ للجالية الإسلامية الأمريكية.

ويرى الدكتور محمد أنطون أثويل الله، وهو أكاديمي إندونيسي بارز وخبير في الدراسات الإسلامية، أن هذه الأعمال لا ينبغي اعتبارها معزولة أو عفوية فحسب.