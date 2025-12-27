رئيس منظمة ICRO يزور مركز طباعة القرآن الكريم في كوالالمبور، ماليزيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قام رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية (ICRO) بزيارة مركز طباعة ونشر المصحف الشريف في كوالالمبور. وتفقد حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور أقسامًا مختلفة من المركز، المعروف باسم "نصير القرآن".

وأشار إلى أهمية التعاون القرآني بين إيران وماليزيا، موضحًا أن المصحف الشريف يُترجم إلى 30 لغة في هذا المركز، وأن ترجمة المصحف الشريف إلى 30 لغة أخرى مدرجة أيضًا على جدول الأعمال، وهو عمل قيّم للغاية.

وأكد وجود تعاون مثمر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه المؤسسة، وأن الدبلوماسية القرآنية بين إيران وماليزيا في مستوى ممتاز. وخلال هذه الزيارة، قُدّمت نسخة مكتوبة بخط اليد لبعض آيات من المصحف الشريف، من تأليف الخطاط الإيراني البارز السيد أكرمي، إلى مدير المركز.

يُعدّ مركز نصّر القرآن ثاني أكبر مركز لطباعة المصاحف في العالم بعد مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. ويضطلع المركز بدورٍ هام في تعزيز ونشر الثقافة القرآنية على الصعيد الدولي.