مفكرون في مؤتمر موسكو: آلاف من "السليمانيين" يصطفون للنضال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قيم في موسكو حفل تأبيني تكريماً للجنرال قاسم سليماني، القائد الشهيد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بمشاركة نخبة من المثقفين والناشطين الثقافيين والسياسيين من روسيا وتركيا ولبنان والولايات المتحدة.

وحمل الحفل عنوان "الوحدة الروحية لشعبي روسيا وإيران"، وأُقيم في موسكو بحضور سفير إيران. وفي كلمته، قال سيرغي بابورين، رئيس الاتحاد الشعبي لعموم روسيا، إن كل من عرف الجنرال سليماني يتذكر ذكاءه وكفاءته وفهمه العميق للعدو، فضلاً عن حسن نيته.

وأشار بابورين إلى أن الجنرال سليماني كان يعتبر نفسه دائماً جندياً في خدمة الثورة الإسلامية، مضيفاً أنه في ضوء إسهاماته الجليلة في مواجهة أعداء الإنسانية، ينبغي مواصلة مسيرته من خلال الجهود المشتركة نحو السلام والصداقة.