الاجتماع التمهيدي العاشر للمؤتمر الدولي حول العالم الشيعي مير حامد حسين، الذي عُقد في أصفهان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن حجة الإسلام روح الله كاظمي، سكرتير المؤتمر الدولي للعلامة مير حامد حسين، عن عقد سلسلة من اللقاءات التحضيرية المتخصصة على الصعيدين الوطني والدولي.

تهدف هذه اللقاءات إلى التعريف بالشخصية العلمية الجليلة للعلامة مير حامد حسين، وإحياء إسهاماته التعليمية القيّمة، ولا سيما كتابه الشهير "أبجديات الأنوار".

وأوضح كاظمي أنه حرصًا على إبراز الإرث العلمي للعلامة مير حامد حسين، وضمان وصول أعماله إلى الجيل الجديد، تُنظّم لقاءات تحضيرية متنوعة في مختلف المحافظات والمراكز التعليمية.

تهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على إسهاماته العلمية، وضمان حفظها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وخلال اللقاء التحضيري الذي عُقد في أصفهان، خاطب كاظمي الحضور، مؤكدًا أن العلامة مير حامد حسين يُعدّ من أعظم علماء الشيعة.

ولهذا السبب يُعد عرض خدماته التعليمية وإتاحة أعماله للجيل الجديد أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر.