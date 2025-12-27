مجمع أهل البيت (عليهم السلام) في سوريا يدين الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي (ع) في حمص

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي (عليه السلام) في حمص، سوريا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المصلين، أصدر مجمع أهل البيت (عليهم السلام) في سوريا بيانًا تدين فيه بشدة هذا الحادث.

وصف البيان الهجوم بأنه اعتداء سافر على حرمة المساجد والقيم الإنسانية الأساسية، معربًا عن تعازيه ومواساته لأسر الشهداء وأهالي حمص.

وجاء في البيان: "إن الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد الإمام علي (عليه السلام) في حمص، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المصلين العزل، تُشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله، وخرقًا جسيمًا لحرمة النفس البشرية، واعتداءً على جميع القيم الدينية والأخلاقية والمبادئ الإنسانية". وأضاف البيان أن استهداف دار عبادة ومصلين أبرياء يُظهر انعدامًا تامًا للدين والإنسانية، وغيابًا تامًا للضمير والمسؤولية الأخلاقية.