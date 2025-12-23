الاعتداءات الصهيونية المستمرة على جنوب لبنان.. 3 شهداء مدنيين في مدينة صيدا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استُشهد ثلاثة مواطنين، أمس، جرّاء الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الجنوب، والتي تعددّت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف "هاون" وإلقاء محلّقات العدو قنابل على بلدات جنوبية، فيما واصل الطيران المُسيَّر الصهيوني خرقه الأجواء جنوبًا ليصل إلى البقاع.

وأسفرت غارة من مسيَّرة صهيونية على سيارة مدنية على طريق عقتنيت - القنيطرة في قضاء صيدا عن استشهاد ثلاثة مدنيين.

وفي سياق متصل، استهدف الموقع المستحدث لجيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبونة أحراج المنطقة بـ4 قذائف "هاون". كما أطلق جيش الاحتلال قذيفة مدفعية في اتجاه البحر في منطقة رأس الناقورة، بحسب قناة "المنار".

كذلك، استهدف موقع العدو في بلدة المالكية أطراف بلدة عيترون بالرصاص.

وألقت محلّقة قنبلة على بلدة حولا، في حين ألقت محلّقة أخرى قنبلة صوتية بين بلدتَي علما الشعب والضهيرة في الجنوب.

في غضون ذلك، خرقت مُسيَّرات العدو الأجواء اللبنانية وحلّقت في أجواء صور وقرى القضاء وفي أجواء صيدا.

وكانت مُسيَّرات العدو قد خرقت أجواء منطقة البقاع، قبل ظهر الاثنين، حيث حلّقت على مستوى منخفض فوق مدينة بعلبك والقرى المجاورة لها.

